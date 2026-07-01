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Ржавая вода вызывает раздражение кожи, предупредила дерматолог - РИА Новости, 01.07.2026
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15:01 01.07.2026
Ржавая вода вызывает раздражение кожи, предупредила дерматолог

Дерматолог Жовтан: ржавая вода вызывает сухость и раздражение кожи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мытье в ржавой воде может привести к сухости, шелушению и зуду кожи.
  • Ржавая вода особенно опасна для людей с хроническими кожными заболеваниями и для детей раннего возраста.
  • Употребление ржавой воды внутрь может нарушить работу печени, почек и ЖКТ, поэтому для питья и чистки зубов рекомендуется использовать бутилированную или фильтрованную воду.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мытье в ржавой воде может привести к сухости, шелушению и зуду, предупредила врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала "Доктор" Наталия Жовтан.
"Сухость и раздражение - самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд", - сказала Жовтан "Газете.Ru".
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По словам дерматолога, ржавая вода особенно опасна для людей с хроническими кожными заболеваниями, а также для детей раннего возраста - у них она может вызвать обострение.
Волосы, особенно осветленные или окрашенные, также страдают: частицы железа придают им рыжеватый оттенок, делают сухими и ломкими, подчеркнула Жовтан.
Кроме того, специалист отметила, что если мытье такой водой приносит эстетический дискомфорт, то употребление ржавой воды внутрь уже вопрос безопасности - накопление железа нарушает работу печени, почек и ЖКТ. Чтобы защититься, врач советует дать воде стечь пять-десять минут до прозрачности, использовать очищенную воду для умывания, а для питья и чистки зубов - только бутилированную или фильтрованную.
"Ржавая вода - не повод для паники, но и не повод пренебрегать осторожностью. Лучше дать системе промыться, чем подвергать кожу и волосы неоправданному воздействию", - заключила Жовтан.
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