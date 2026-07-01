Ржавая вода вызывает раздражение кожи, предупредила дерматолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Мытье в ржавой воде может привести к сухости, шелушению и зуду кожи.

Ржавая вода особенно опасна для людей с хроническими кожными заболеваниями и для детей раннего возраста.

Употребление ржавой воды внутрь может нарушить работу печени, почек и ЖКТ, поэтому для питья и чистки зубов рекомендуется использовать бутилированную или фильтрованную воду.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мытье в ржавой воде может привести к сухости, шелушению и зуду, предупредила врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала "Доктор" Наталия Жовтан.

"Сухость и раздражение - самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд", - сказала Жовтан "Газете.Ru"

По словам дерматолога, ржавая вода особенно опасна для людей с хроническими кожными заболеваниями, а также для детей раннего возраста - у них она может вызвать обострение.

Волосы, особенно осветленные или окрашенные, также страдают: частицы железа придают им рыжеватый оттенок, делают сухими и ломкими, подчеркнула Жовтан.

Кроме того, специалист отметила, что если мытье такой водой приносит эстетический дискомфорт, то употребление ржавой воды внутрь уже вопрос безопасности - накопление железа нарушает работу печени, почек и ЖКТ. Чтобы защититься, врач советует дать воде стечь пять-десять минут до прозрачности, использовать очищенную воду для умывания, а для питья и чистки зубов - только бутилированную или фильтрованную.