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Врач рассказал, как правильно пить воду в жару - РИА Новости, 01.07.2026
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12:47 01.07.2026
Врач рассказал, как правильно пить воду в жару

Врач Кондрахин: в жару лучше пить теплую маленькими глотками

© Фото : Freepik / user18526052Девушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Freepik / user18526052
Девушка пьет воду . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холодная вода в жару может привести к переохлаждению внутренних органов и простуде, предупредил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
  • Вместо холодной воды лучше пить теплую, так как она быстрее усваивается и не требует от организма лишних затрат на согрев.
  • Воду рекомендуется пить маленькими глотками, равными порциями из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела, чтобы не перегрузить сердце.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Холодная вода в жару переохлаждает внутренние органы и может привести к простуде, предупредил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
"Получается, что человек, который пьет такую воду, загоняет холод в разогретый организм. Желудок, словно мешок, охлаждается, а кровь, оттекающая от него, несет холод в печень и поджелудочную железу. Это приводит к резкому переохлаждению изнутри и простуде", - сказал Кондрахин в беседе с aif.ru.
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По словам врача, вместо холодной воды лучше пить теплую - она быстрее усваивается и не требует от организма лишних затрат на согрев. При этом он советует пить воду маленькими глотками, чтобы не перегрузить сердце.
"Надо пить равными порциями из расчета 30 миллиграммов на килограмм массы тела маленькими глоточками. Стакан воды нужно выпивать в течение 8–12 минут. Если идете гулять, постоянно понемногу попивайте воду. Резко восполнять потерю жидкости литрами нельзя - это перегружает сердце", - заключил Кондрахин.
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