Врач рассказал, как правильно пить воду в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Холодная вода в жару может привести к переохлаждению внутренних органов и простуде, предупредил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

Вместо холодной воды лучше пить теплую, так как она быстрее усваивается и не требует от организма лишних затрат на согрев.

Воду рекомендуется пить маленькими глотками, равными порциями из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела, чтобы не перегрузить сердце.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Холодная вода в жару переохлаждает внутренние органы и может привести к простуде, предупредил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

"Получается, что человек, который пьет такую воду, загоняет холод в разогретый организм. Желудок, словно мешок, охлаждается, а кровь, оттекающая от него, несет холод в печень и поджелудочную железу. Это приводит к резкому переохлаждению изнутри и простуде", - сказал Кондрахин в беседе с aif.ru

По словам врача, вместо холодной воды лучше пить теплую - она быстрее усваивается и не требует от организма лишних затрат на согрев. При этом он советует пить воду маленькими глотками, чтобы не перегрузить сердце.