Спасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла

Спасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла

© REUTERS / MIGUEL MEDINA Спасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило две тысячи

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 2295, еще 11 267 пострадали.

Стихийное бедствие затронуло 26 403 человек, из них 12 841 остался без жилья.

КАРАКАС, 1 июл — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 2295 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

« "На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых", — сказал он на брифинге, который показал телеканал VTV

Число оставшихся без жилья достигло 12 841 человека. Всего различные последствия стихийного бедствия — физические и психологические травмы, а также потеря или серьезное повреждение жилья — затронули 26 403 человека.

Власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. В них устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь и психологическую поддержку, питание, обеспечивают питьевой водой.

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Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра. Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.