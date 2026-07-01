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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило две тысячи - РИА Новости, 01.07.2026
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21:24 01.07.2026 (обновлено: 23:46 01.07.2026)
Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило две тысячи

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 2295 человек

© REUTERS / MIGUEL MEDINAСпасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла
Спасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Спасатели на месте землетрясения в штате Ла-Гуайра, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 2295, еще 11 267 пострадали.
  • Стихийное бедствие затронуло 26 403 человек, из них 12 841 остался без жилья.
КАРАКАС, 1 июл — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 2295 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
«
"На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых", — сказал он на брифинге, который показал телеканал VTV.
Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после землетрясения
Вчера, 11:43
Число оставшихся без жилья достигло 12 841 человека. Всего различные последствия стихийного бедствия — физические и психологические травмы, а также потеря или серьезное повреждение жилья — затронули 26 403 человека.
Власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. В них устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь и психологическую поддержку, питание, обеспечивают питьевой водой.
Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошло мощное землетрясение. Было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра. Землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.
 
В миреВенесуэлаЗемлетрясение в ВенесуэлеХорхе РодригесКаракас
 
 
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