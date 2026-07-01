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Харви Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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13:55 01.07.2026
Харви Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме, пишут СМИ

TMZ: продюссер Харви Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме

© AP Photo / Laurent CiprianiПродюсер Харви Вайнштейн
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Laurent Cipriani
Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Харви Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме на Райкер-Айленд в Нью-Йорке.
  • Из-за приступа и трудностей с дыханием Вайнштейна перевезли в тюремный блок больницы на Манхеттене.
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Американский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за насилие, пережил очередной сердечный приступ в тюрьме, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
"Опальный голливудский кинопродюсер две недели назад пережил сердечный приступ на фоне пневмонии, находясь в тюрьме на Райкер-Айленд в Нью-Йорке", - пишет портал со ссылкой на осведомленные источники.
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По информации портала, Вайнштейну стало плохо и начались трудности с дыханием, что заставило сотрудников тюрьмы перевезти его в тюремный блок больницы на Манхеттене, где он и остается.
В мае СМИ сообщали, что Вайнштейн был вынужден покинуть слушания по собственному делу, ссылаясь на якобы боль в груди. Более того, в 2024 году у него был диагностирован рак костного мозга.
Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. В июне 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины, обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
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