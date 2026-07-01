Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России установила контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Украинское в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Украинское в Харьковской области
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18