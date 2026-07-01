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ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 01.07.2026
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12:29 01.07.2026 (обновлено: 12:33 01.07.2026)
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ и военную технику, включая две боевые бронированные машины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
  • Действия российских подразделений произошли в районах населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметили в российском военном ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Чугуево, Марьевка, Новопавловка, Подгавриловка Днепропетровской области, а также Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское в ДНР.
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