Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ и военную технику, включая две боевые бронированные машины «Казак», два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы.
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
- Действия российских подразделений произошли в районах населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отметили в российском военном ведомстве, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка, Чугуево, Марьевка, Новопавловка, Подгавриловка Днепропетровской области, а также Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское в ДНР.
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