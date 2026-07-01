ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили до 300 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины "Казак", два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.