ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действия "Востока" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 460 военных и военную технику, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 460 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.... нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - добавили в ведомстве.
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