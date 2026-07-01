Хуснуллин рассказал об инвестициях в экономику новых регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов.

В Донецкой Народной Республике 186 компаний стали участниками СЭЗ, в Луганской Народной Республике — 189, в Запорожской области — 79, в Херсонской области — 58.

Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За три года участниками свободной экономической зоны вложено более 100 миллиардов инвестиций в экономику Донбасса и Новороссии", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По его данным, в Донецкой Народной Республике 186 компаний стали участниками СЭЗ, в Луганской Народной Республике - 189, в Запорожской области -79, в Херсонской области - 58, объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей.

Вице-премьер отметил, что на сэкономленные за счет льгот средства закупается оборудование, а также запускаются новые линии производства, что позволяет увеличивать деловую активность и повышать качество жизни населения.