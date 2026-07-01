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Хуснуллин рассказал об инвестициях в экономику новых регионов - РИА Новости, 01.07.2026
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17:16 01.07.2026 (обновлено: 17:21 01.07.2026)
Хуснуллин рассказал об инвестициях в экономику новых регионов

Хуснуллин: участники СЭЗ вложили 100 млрд руб в экономику Донбасса и Новороссии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов.
  • В Донецкой Народной Республике 186 компаний стали участниками СЭЗ, в Луганской Народной Республике — 189, в Запорожской области — 79, в Херсонской области — 58.
  • Объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за три года вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций в экономику регионов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"За три года участниками свободной экономической зоны вложено более 100 миллиардов инвестиций в экономику Донбасса и Новороссии", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его данным, в Донецкой Народной Республике 186 компаний стали участниками СЭЗ, в Луганской Народной Республике - 189, в Запорожской области -79, в Херсонской области - 58, объем представленных льгот инвесторам составил 35 миллиардов рублей.
Вице-премьер отметил, что на сэкономленные за счет льгот средства закупается оборудование, а также запускаются новые линии производства, что позволяет увеличивать деловую активность и повышать качество жизни населения.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в новых регионах РФ была создана в 2023 году, на ее территории действует особый порядок налогообложения, доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.
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ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияМарат Хуснуллин
 
 
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