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Двух жителей Владивостока заподозрили в убийстве, совершенном 26 лет назад - РИА Новости, 01.07.2026
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05:29 01.07.2026
Двух жителей Владивостока заподозрили в убийстве, совершенном 26 лет назад

Во Владивостоке двух мужчин обвинили в убийстве девушки 26 лет назад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин из Владивостока обвиняются в убийстве 19-летней девушки из Благовещенска, совершенном 26 лет назад.
  • Они обвиняются по статьям об убийстве и мошенничестве по предварительному сговору.
  • Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Двое мужчин из Владивостока обвиняются в убийстве 19-летней девушки из Благовещенска, совершённом 26 лет назад, сообщает прокуратура Приморья.
По версии следствия, в 2000 году 19-летняя знакомая фигурантов приехала во Владивосток, чтобы купить автомобиль. Те обещали ей продать автомобиль по выгодной цене, но вместо этого взяли деньги, а девушку убили в безлюдном месте и закопали её тело.
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"Они обвиняются по пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по предварительному сговору) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владивостока", – говорится в сообщении прокуратуры.
Долгое время правоохранителям не удавалось доказать причастность этих мужчин: они уже фигурировали в материалах уголовного дела, но давали ложные версии исчезновения девушки.
Спустя годы следователи повторно изучили материалы дела и получили показания нового свидетеля, сообщившего важные подробности. Под давлением улик фигуранты признались в содеянном.
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