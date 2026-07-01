Двух жителей Владивостока заподозрили в убийстве, совершенном 26 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мужчин из Владивостока обвиняются в убийстве 19-летней девушки из Благовещенска, совершенном 26 лет назад.

Они обвиняются по статьям об убийстве и мошенничестве по предварительному сговору.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владивостока.

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Двое мужчин из Владивостока обвиняются в убийстве 19-летней девушки из Благовещенска, совершённом 26 лет назад, сообщает прокуратура Приморья.

По версии следствия, в 2000 году 19-летняя знакомая фигурантов приехала во Владивосток , чтобы купить автомобиль. Те обещали ей продать автомобиль по выгодной цене, но вместо этого взяли деньги, а девушку убили в безлюдном месте и закопали её тело.

"Они обвиняются по пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по предварительному сговору) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владивостока", – говорится в сообщении прокуратуры.

Долгое время правоохранителям не удавалось доказать причастность этих мужчин: они уже фигурировали в материалах уголовного дела, но давали ложные версии исчезновения девушки.