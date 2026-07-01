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В Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой - РИА Новости, 01.07.2026
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17:46 01.07.2026 (обновлено: 19:03 01.07.2026)
В Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой

IHA: в турецком Трабзоне упал украинский БПЛА с пятью килограммами взрывчатки

© Соцсети Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон
 Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети
Украинский БПЛА упал в турецкой провинции Трабзон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой провинции Трабзон украинский БПЛА упал, врезавшись в дерево.
  • Он был вооружен пятью килограммами взрывчатки.
СТАМБУЛ, 1 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в турецкой провинции Трабзон, передает IHA.
«
"Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки", — говорится в сообщении.
Местные жители запаниковали при виде дрона, отметило СМИ. Начата проверка.
Это не первый подобный случай за последнее время. Так, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря.
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В миреТурцияТрабзон (провинция)Черное мореУкраина
 
 
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