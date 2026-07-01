В Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Трабзон украинский БПЛА упал, врезавшись в дерево.
- Он был вооружен пятью килограммами взрывчатки.
СТАМБУЛ, 1 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в турецкой провинции Трабзон, передает IHA.
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"Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки", — говорится в сообщении.
Местные жители запаниковали при виде дрона, отметило СМИ. Начата проверка.
Это не первый подобный случай за последнее время. Так, в июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря.