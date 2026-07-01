Турецкий врач раскрыла схему обмана россиян с медицинскими турами

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий врач Ирем Баглыкая сообщила, что россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих организовать медицинские обследования в Турции по привлекательным ценам.

После перевода предоплаты организаторы перестают выходить на связь или выясняется, что никакой записи в клинику не существует.

Врач рекомендовала оформлять программы обследования только через официальные сайты клиник или лицензированные агентства медицинского туризма и не переводить деньги частным лицам без документального подтверждения оказания услуг.

АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих организовать медицинские обследования в Турции по привлекательным ценам, однако после получения предоплаты такие посредники исчезают, сообщила РИА Новости турецкий врач, владелец сети клиник в Анкаре Ирем Баглыкая.

"Мы все чаще сталкиваемся с тем, что россиянам предлагают пройти чекап в Турции по очень выгодной цене. После перевода предоплаты организаторы перестают выходить на связь, либо выясняется, что никакой записи в клинику не существует", - сказала Баглыкая.

По ее словам, злоумышленники используют фотографии известных турецких клиник, их логотипы и поддельные документы, создавая у потенциальных клиентов впечатление официального сотрудничества с медицинскими учреждениями.

Врач рекомендовала оформлять программы обследования только через официальные сайты клиник или лицензированные агентства медицинского туризма. Она также посоветовала заранее связываться с выбранной клиникой для подтверждения записи и не переводить деньги частным лицам без документального подтверждения оказания услуг.

Турция входит в число ведущих мировых направлений медицинского туризма. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч иностранных пациентов, в том числе из России , для прохождения комплексных обследований, стоматологического лечения, пластической хирургии и других медицинских процедур.