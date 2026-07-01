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Турецкий врач раскрыла схему обмана россиян с медицинскими турами - РИА Новости, 01.07.2026
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Туризм
 
03:30 01.07.2026
Турецкий врач раскрыла схему обмана россиян с медицинскими турами

Баглыкая: организаторы медицинских туров в Турцию исчезают после предоплаты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий врач Ирем Баглыкая сообщила, что россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих организовать медицинские обследования в Турции по привлекательным ценам.
  • После перевода предоплаты организаторы перестают выходить на связь или выясняется, что никакой записи в клинику не существует.
  • Врач рекомендовала оформлять программы обследования только через официальные сайты клиник или лицензированные агентства медицинского туризма и не переводить деньги частным лицам без документального подтверждения оказания услуг.
АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих организовать медицинские обследования в Турции по привлекательным ценам, однако после получения предоплаты такие посредники исчезают, сообщила РИА Новости турецкий врач, владелец сети клиник в Анкаре Ирем Баглыкая.
"Мы все чаще сталкиваемся с тем, что россиянам предлагают пройти чекап в Турции по очень выгодной цене. После перевода предоплаты организаторы перестают выходить на связь, либо выясняется, что никакой записи в клинику не существует", - сказала Баглыкая.
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По ее словам, злоумышленники используют фотографии известных турецких клиник, их логотипы и поддельные документы, создавая у потенциальных клиентов впечатление официального сотрудничества с медицинскими учреждениями.
Врач рекомендовала оформлять программы обследования только через официальные сайты клиник или лицензированные агентства медицинского туризма. Она также посоветовала заранее связываться с выбранной клиникой для подтверждения записи и не переводить деньги частным лицам без документального подтверждения оказания услуг.
Турция входит в число ведущих мировых направлений медицинского туризма. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч иностранных пациентов, в том числе из России, для прохождения комплексных обследований, стоматологического лечения, пластической хирургии и других медицинских процедур.
На фоне высокого спроса периодически появляются мошеннические схемы, связанные с продажей фиктивных медицинских программ и бронированием несуществующих услуг.
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