Турция подняла стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкие власти подняли стоимость транзита судов через проливы Босфор и Дарданеллы почти на 15% до 6,7 долларов за тонну.

По предварительным оценкам, с июля 2025 года по 30 июня 2026 года Турция получит 254 миллиона долларов за транзит судов через проливы, что на 31 миллион больше, чем годом ранее.

СТАМБУЛ, 1 июл – РИА Новости. Турецкие власти подняли почти на 15% стоимость транзита судов через проливы Босфор и Дарданеллы до 6,7 долларов за тонну, сообщили РИА Новости в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

Министр Абдулкадир Уралоглу ранее сообщил, что по предварительным оценкам с июля 2025 года по 30 июня 2026 года Турция получит 254 миллиона долларов за транзит судов через проливы, на 31 миллион больше, чем годом ранее. По данным министерства, за 2025 год через Босфор прошли более 40 тысяч судов, из них порядка 70% - сухогрузы, контейнеровозы и танкеры. За 2024 год через пролив прошли более 41 тысячи судов.

"Стоимость транзита судов через турецкие проливы (Босфор и Дарданеллы – ред.) устанавливается ежегодно 1 июля. В этом году стоимость увеличена с 5,83 долларов за тонну до 6,7 долларов", - сообщили в ведомстве.