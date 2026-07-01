В Курской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Курской области объявлена ракетная опасность.
- Жителям рекомендовано укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами или в ближайших зданиях при нахождении на улице.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении канала оперштаба региона на платформе "Макс".
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