В Крыму объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму объявили о беспилотной опасности.
- Ведомство призвало сохранять спокойствие, сообщив, что над Республикой Крым работает ПВО.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили в Крыму, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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