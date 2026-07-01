В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Силы ПВО находятся наготове.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА! Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в канале на платформе "Макс".
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