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Названы самые подорожавшие товары в мире - РИА Новости, 01.07.2026
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05:51 01.07.2026 (обновлено: 10:04 01.07.2026)
Названы самые подорожавшие товары в мире

Сера и индий стали самыми подорожавшими товарами в мире в первом полугодии

© AP Photo / Irwin FedriansyahСерный рудник в Индонезии
Серный рудник в Индонезии - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Irwin Fedriansyah
Серный рудник в Индонезии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сера подорожала в 2,4 раза с начала текущего года, индий — почти на 88%.
  • Бензин стал самым подорожавшим топливом на американских рынках — его стоимость увеличилась на 69%.
  • Картофель на европейском рынке стал самым подешевевшим товаром — цены на него упали на 78%.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Самыми подорожавшими товарами в мире в первом полугодии стали сера и индий, а самым подешевевшим — картофель, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, сильнее всего в мире подорожала сера — сразу в 2,4 раза. Среди других промышленных товаров также заметно выросли цены на индий — почти на 88%, а также германий — на 72%.
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Самым подорожавшим топливом на мировых рынках стал бензин на американских рынках — за последние шесть месяцев его стоимость увеличилась на 69%. Кроме того, значительно выросли цены на газ: СПГ в Восточной Азии — на 65%, а в Европе — на 55%. Тройку лидеров самого подорожавшего топлива замыкает мазут с ростом на 50%.
Наиболее заметно среди сельскохозяйственной продукции в мире в первом полугодии прибавили в цене рис — 38%, рапс — 26% и чай на индийском рынке — 24%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром к середине года стал картофель на европейском рынке: цены на него упали на 78%. Значительно потеряли в стоимости яйца на американской бирже — 59%, а также палладий и апельсиновый сок — по 25%.
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