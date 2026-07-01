Названы самые подорожавшие товары в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Сера подорожала в 2,4 раза с начала текущего года, индий — почти на 88%.

Бензин стал самым подорожавшим топливом на американских рынках — его стоимость увеличилась на 69%.

Картофель на европейском рынке стал самым подешевевшим товаром — цены на него упали на 78%.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Самыми подорожавшими товарами в мире в первом полугодии стали сера и индий, а самым подешевевшим — картофель, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, сильнее всего в мире подорожала сера — сразу в 2,4 раза. Среди других промышленных товаров также заметно выросли цены на индий — почти на 88%, а также германий — на 72%.

Самым подорожавшим топливом на мировых рынках стал бензин на американских рынках — за последние шесть месяцев его стоимость увеличилась на 69%. Кроме того, значительно выросли цены на газ: СПГ в Восточной Азии — на 65%, а в Европе — на 55%. Тройку лидеров самого подорожавшего топлива замыкает мазут с ростом на 50%.

Наиболее заметно среди сельскохозяйственной продукции в мире в первом полугодии прибавили в цене рис — 38%, рапс — 26% и чай на индийском рынке — 24%.