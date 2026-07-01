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СМИ: цены на немецких АЗС резко выросли после окончания топливной скидки - РИА Новости, 01.07.2026
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18:05 01.07.2026 (обновлено: 18:28 01.07.2026)
СМИ: цены на немецких АЗС резко выросли после окончания топливной скидки

Bild: цены на АЗС Германии резко выросли в первый день после топливной скидки

© AP Photo / Michael ProbstАвтозаправочная станция во Франкфурте
Автозаправочная станция во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Автозаправочная станция во Франкфурте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундестаг одобрил топливную скидку — снижение налога на бензин и дизель — на два месяца, которая перестала действовать в ночь с 30 июня на 1 июля.
  • Цены на топливо на немецких АЗС резко выросли сразу после окончания топливной скидки.
  • Сара Вагенкнехт подвергла критике неспособность немецких властей контролировать рост цен и призвала к избранию нового правительства.
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Цены на немецких АЗС резко выросли в первый день после окончания топливной скидки, пишет газета Bild со ссылкой на немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на заправках.
Бундестаг 24 апреля одобрил так называемую топливную скидку - двухмесячное снижение налога на бензин и дизель из-за роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Временное снижение налога составляло около 17 евроцентов за литр. Топливная скидка перестала действовать в ночь с 30 июня на 1 июля.
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Мерц уничтожает немецкую экономику, заявила Вагенкнехт
26 июня, 17:03
"В промежутке между 11.45 и 12.15 (12.45 и 13.15 мск) дизель подорожал на 20,4 цента, а (бензин марки – ред.) Super E10 - на 18,2 цента", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, цены на немецких заправках начали расти еще до того, как действие скидки официально закончилось. Тридцатого июня, в последний день скидки, в 12.00 (13.00 мск) бензин марки Super подорожал на 19,4 цента, Super E10 - на 19,7 цента, а дизель - сразу на 23,2 цента.
ADAC заявил, что на многих заправках еще осталось топливо, на которое распространялась сниженная ставка налога. Поэтому, по мнению автоклуба, АЗС не должны были повышать цены уже 30 июня.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Это дерзко". В бундестаге ужаснулись решению правительства Мерца
Вчера, 07:45
Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт подвергла критике неспособность немецких властей контролировать рост цен.
"Как раз к началу сезона отпусков правительство (канцлера ФРГ Фридриха – ред.) Мерца попросту бросает граждан на произвол судьбы", - написала она в соцсети X, комментируя новость о скачке цен на АЗС.
Политик указала на то, что у властей нет денег на поддержку собственного населения, но оно выделяет неограниченные средства для коррумпированного окружения Владимира Зеленского. Вагенкнехт призвала к избранию нового правительства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Германия требует сократить предложенный общеевропейский бюджет, пишут СМИ
30 июня, 15:12
 
АвтоБлижний ВостокГерманияИранСара ВагенкнехтВладимир ЗеленскийBildБундестаг Германии
 
 
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