Центр "Честный знак" оказал консультации 60 томским предпринимателям

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В июне 60 предпринимателей Томской области обратились за консультациями и обучением в центр "Честный знак", который работает на базе центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба областного правительства.

Основная задача центра "Честный знак" - помочь предпринимателям разобраться с требованиями маркировки и выстроить работу в системе без лишних затрат.

Чаще всего бизнес обращается за консультациями по регистрации в системе и заполнению карточек товаров в национальном каталоге. Также уточняют, нужно ли маркировать конкретную продукцию.

"Обязательная маркировка затрагивает все больше товарных категорий, поэтому предпринимателям важно своевременно получать актуальную информацию и практическую помощь", — приводит пресс-служба слова директора центра "Мой бизнес" Томской области Ольги Нужной.

Она добавила, что формат индивидуальных консультаций востребован: специалисты не только объясняют требования системы, но и обучают работе с ней. Это позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к новым правилам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Помощь доступна производителям и представителям розницы. Специалисты центра консультируют по регистрации в системе "Честный знак", заполнению карточек товаров, проверке необходимости маркировки, заказу кодов и использованию бесплатного приложения "Честный ЗНАК.Бизнес".

Консультации проходят в центре "Мой бизнес". Поддержка предпринимателям оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Помощь доступна производителям и представителям розницы. Специалисты центра консультируют по регистрации в системе "Честный знак", заполнению карточек товаров, проверке необходимости маркировки, заказу кодов и использованию бесплатного приложения "Честный ЗНАК.Бизнес".