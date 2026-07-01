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Центр "Честный знак" оказал консультации 60 томским предпринимателям - РИА Новости, 01.07.2026
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Твой бизнес
 
13:05 01.07.2026
Центр "Честный знак" оказал консультации 60 томским предпринимателям

Центр "Честный знак" проконсультировал 60 предпринимателей Томской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В июне 60 предпринимателей Томской области обратились за консультациями и обучением в центр "Честный знак", который работает на базе центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба областного правительства.
Основная задача центра "Честный знак" - помочь предпринимателям разобраться с требованиями маркировки и выстроить работу в системе без лишних затрат.
Чаще всего бизнес обращается за консультациями по регистрации в системе и заполнению карточек товаров в национальном каталоге. Также уточняют, нужно ли маркировать конкретную продукцию.
"Обязательная маркировка затрагивает все больше товарных категорий, поэтому предпринимателям важно своевременно получать актуальную информацию и практическую помощь", — приводит пресс-служба слова директора центра "Мой бизнес" Томской области Ольги Нужной.
Она добавила, что формат индивидуальных консультаций востребован: специалисты не только объясняют требования системы, но и обучают работе с ней. Это позволяет предпринимателям быстрее адаптироваться к новым правилам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Помощь доступна производителям и представителям розницы. Специалисты центра консультируют по регистрации в системе "Честный знак", заполнению карточек товаров, проверке необходимости маркировки, заказу кодов и использованию бесплатного приложения "Честный ЗНАК.Бизнес".
Консультации проходят в центре "Мой бизнес". Поддержка предпринимателям оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Помощь доступна производителям и представителям розницы. Специалисты центра консультируют по регистрации в системе "Честный знак", заполнению карточек товаров, проверке необходимости маркировки, заказу кодов и использованию бесплатного приложения "Честный ЗНАК.Бизнес".
Консультации проходят в центре "Мой бизнес". Поддержка предпринимателям оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
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