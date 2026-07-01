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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 01.07.2026
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10:13 01.07.2026 (обновлено: 10:14 01.07.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Тишковец: температура до плюс 22 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидается дождливая и относительно прохладная погода с температурой до +22 градусов.
  • За двое суток на город может выпасть до 28 литров воды на квадратный метр, что составляет до трети месячной нормы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, за двое суток на город прольется до 28 литров воды на метр квадратный земли, что составляет до трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Четвертого и пятого июля в Москве сработает "проклятье выходных " - будет довольно дождливо и относительно прохладно. За двое суток на мегаполис прольется до 23-28 литров воды на метр квадратный земли, что составляет до одной трети месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в сумерках в столице прогнозируется плюс 14 - плюс 17 градусов, днем в Москве - плюс 19 - плюс 22 градуса.
Летняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Синоптик рассказал, какая температура воздуха ожидается в Москве в июле
10:11
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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