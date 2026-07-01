Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выходных в Москве ожидается дождливая и относительно прохладная погода с температурой до +22 градусов.
- За двое суток на город может выпасть до 28 литров воды на квадратный метр, что составляет до трети месячной нормы.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, за двое суток на город прольется до 28 литров воды на метр квадратный земли, что составляет до трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в сумерках в столице прогнозируется плюс 14 - плюс 17 градусов, днем в Москве - плюс 19 - плюс 22 градуса.