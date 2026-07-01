Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных, за двое суток на город прольется до 28 литров воды на метр квадратный земли, что составляет до трети месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.