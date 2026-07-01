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Синоптик рассказал, какая температура воздуха ожидается в Москве в июле - РИА Новости, 01.07.2026
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10:11 01.07.2026
Синоптик рассказал, какая температура воздуха ожидается в Москве в июле

Тишковец: среднемесячная температура в Москве в июле ожидается около нормы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛетняя погода в Москве
Летняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среднемесячная температура воздуха в Москве в июле ожидается около нормы.
  • Самым теплым периодом июля в Москве будет примерно с 17 по 25 число, а конец месяца прогнозируется нежарким и даже относительно прохладным.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в Москве в июле ожидается около нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Наступившая "золотая" середина лета в Центральной России пройдет с достоинством, умеренно и без надрыва. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, которая для Москвы составляет ночью плюс 13,5, днем плюс 23,1", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что самым теплым будет период примерно с 17 по 25 июля, конец месяца прогнозируются нежарким и даже относительно прохладными.
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