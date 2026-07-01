Синоптик рассказал, какая температура воздуха ожидается в Москве в июле

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднемесячная температура воздуха в Москве в июле ожидается около нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что самым теплым будет период примерно с 17 по 25 июля, конец месяца прогнозируются нежарким и даже относительно прохладными.