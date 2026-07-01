Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в среду ожидается температура воздуха до плюс 29 градусов.
- Погода будет без осадков, с небольшой облачностью и северным ветром один-шесть метров в секунду.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице прогнозируется плюс 26 - плюс 29 градусов, это на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
"Показания барометров стабильные и составят 748 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул он.