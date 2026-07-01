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Фестиваль тенниса пройдет в столице в рамках проекта "Лето в Москве" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
15:15 01.07.2026
Фестиваль тенниса пройдет в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Фестиваль тенниса пройдет в столице с 7 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль тенниса пройдет на четырех площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта «Лето в Москве».
  • К участию приглашают профессиональных и начинающих игроков, а также тех, кто хочет освоить теннис; вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не требуется.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фестиваль тенниса пройдет на четырех площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдет фестиваль тенниса. К участию приглашают профессиональных и начинающих игроков, а также тех, кто только мечтает освоить новый для себя вид спорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль проведут в парке "Ходынское поле", подведомственном столичному департаменту культуры, Дворце тенниса "Лужники", Национальном теннисном центре (НТЦ) имени Х.А. Самаранча и школе тенниса "Белокаменная". Его программа включает профессиональный спорт, открытые уроки, турниры, автограф-сессии со звездами тенниса и многое другое.
"Вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не требуется", - уточняется в сообщении.
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