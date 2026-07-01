Фестиваль тенниса пройдет в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Краткий пересказ от РИА ИИ Фестиваль тенниса пройдет на четырех площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта «Лето в Москве».

К участию приглашают профессиональных и начинающих игроков, а также тех, кто хочет освоить теннис; вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не требуется.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Фестиваль тенниса пройдет на четырех площадках столицы с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдет фестиваль тенниса. К участию приглашают профессиональных и начинающих игроков, а также тех, кто только мечтает освоить новый для себя вид спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль проведут в парке "Ходынское поле", подведомственном столичному департаменту культуры, Дворце тенниса "Лужники", Национальном теннисном центре (НТЦ) имени Х.А. Самаранча и школе тенниса "Белокаменная". Его программа включает профессиональный спорт, открытые уроки, турниры, автограф-сессии со звездами тенниса и многое другое.