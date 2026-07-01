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Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Теннис
 
00:09 01.07.2026 (обновлено: 00:10 01.07.2026)
Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла 20-летней Джойнт на Уимблдоне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Серена Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдонского теннисного турнира.
  • Она уступила Майе Джойнт из Австралии со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого раунда Уильямс, которой в сентябре исполнится 45 лет, уступила 20-летней австралийке Майе Джойнт, которая занимает 87-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 21:35
Завершен
Серена Уильямс
1 : 23:67:63:6
Майя Джойнт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Американка получила wild card для выступления в одиночном разряде Уимблдона после четырехлетнего перерыва.
В следующем раунде Джойнт сыграет против 21-летней Александры Эалы (29-я сеяная) из Филиппин.
Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три — в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два — в миксте.
В другом матче хорватка Донна Векич (31) уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 4:6.
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Берлине
16 июня, 20:22
 
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