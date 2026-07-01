Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три — в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два — в миксте.