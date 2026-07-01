Тарасов перешел в "Детройт"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Даниил Тарасов заключил однолетний контракт с "Детройт Ред Уингз".
- По контракту хоккеист получит 2 млн долларов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский вратарь Даниил Тарасов заключил однолетний контракт с "Детройт Ред Уингз", сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
По контракту он получит 2 млн долларов.
Тарасову 27 лет, он является воспитанником системы уфимского "Салавата Юлаева". В НХЛ он выступал на протяжении четырех сезонов за "Коламбус Блю Джекетс", в последнем сезоне представлял "Флориду Пантерз". Суммарно на его счету в лиге 98 матчей в регулярных чемпионатах, из которых 32 победные. В одной игре он оформил шатаут.
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