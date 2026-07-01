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"Совсем раздавлен": в США раскрыли, что произошло с главкомом ВСУ Сырским - РИА Новости, 01.07.2026
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"Совсем раздавлен": в США раскрыли, что произошло с главкомом ВСУ Сырским

Полковник Макгрегор: Сырский отражает упадок всей военной системы Украины

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВСУ Александр Сырский находится в подавленном состоянии из-за невозможности сдержать натиск российских войск.
  • По его словам, его настрой отражает суровую реальность, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Критическое истощение Украины проявляется в подавленном состоянии главкома ВСУ Александра Сырского, который осознал невозможность сдержать натиск российских войск, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted.
«
"Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность. Когда он начинает рассуждать о действиях <…> России, он прекрасно понимает, что ему просто нечего им противопоставить. Поэтому он, очевидно, совсем раздавлен. Он мало что сможет сделать, когда русские примут окончательное решение", — подчеркнул он.
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Ранее Сырский в интервью The Times заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом и ее не стоит недооценивать. В начале апреля в интервью украинским СМИ он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
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