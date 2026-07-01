"Совсем раздавлен": в США раскрыли, что произошло с главкомом ВСУ Сырским

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"Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность. Когда он начинает рассуждать о действиях <…> России, он прекрасно понимает, что ему просто нечего им противопоставить. Поэтому он, очевидно, совсем раздавлен. Он мало что сможет сделать, когда русские примут окончательное решение", — подчеркнул он.