Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВСУ Александр Сырский находится в подавленном состоянии из-за невозможности сдержать натиск российских войск.
- По его словам, его настрой отражает суровую реальность, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Критическое истощение Украины проявляется в подавленном состоянии главкома ВСУ Александра Сырского, который осознал невозможность сдержать натиск российских войск, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted.
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"Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность. Когда он начинает рассуждать о действиях <…> России, он прекрасно понимает, что ему просто нечего им противопоставить. Поэтому он, очевидно, совсем раздавлен. Он мало что сможет сделать, когда русские примут окончательное решение", — подчеркнул он.
Ранее Сырский в интервью The Times заявил, что Россия обладает значительным военным потенциалом и ее не стоит недооценивать. В начале апреля в интервью украинским СМИ он назвал российскую армию одной из самых мощных в мире. Главком отметил ее оснащенность современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.