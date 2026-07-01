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Свищев призвал European Gymnastics сохранить в силе допуск россиян - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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16:15 01.07.2026 (обновлено: 17:07 01.07.2026)
Свищев призвал European Gymnastics сохранить в силе допуск россиян

Свищев призвал European Gymnastics сохранить допуск россиян с флагом и гимном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация гимнастики Германии вместе с еще 10 странами обратилась к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
  • Дмитрий Свищев заявил, что European Gymnastics должна твердо придерживаться решения о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой.
  • По его мнению, если European Gymnastics пересмотрит решение, то в будущем организация может столкнуться с новыми ультимативными требованиями от других стран.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) должно твердо придерживаться решения о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой, иначе организация может столкнуться с новыми ультимативными требованиями, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил Sport24, что Федерация гимнастики Германии (DTB) инициировала обращение вместе с еще 10 странами к European Gymnastics с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран.
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"Надеюсь, что Европейский гимнастический союз не изменит свое решение. Потому что любая международная спортивная организация должна отстаивать интересы спортсменов и свои принятые ранее решения. Если они пересмотрят этот вердикт, а завтра другая группа стран выступит с ультимативными требованиями - что они тогда будут делать? А если послезавтра выскажется кто-то еще? Ведь ежедневно в мире возникают десятки конфликтов и проблемных вопросов", - сказал Свищев.
"Мне кажется, что European Gymnastics надо стойко пережить этот момент, и тогда ничего не произойдет. Все привыкнут и будут нормально тренироваться и выступать. А наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном", - отметил собеседник агентства.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял European Gymnastics.
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СпортСпортивная гимнастикаДмитрий Свищев
 
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