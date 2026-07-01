Свищев призвал European Gymnastics сохранить в силе допуск россиян

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) должно твердо придерживаться решения о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой, иначе организация может столкнуться с новыми ультимативными требованиями, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Мне кажется, что European Gymnastics надо стойко пережить этот момент, и тогда ничего не произойдет. Все привыкнут и будут нормально тренироваться и выступать. А наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном", - отметил собеседник агентства.