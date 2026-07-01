В Николаеве произошла стрельба, погибли два человека, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве на Украине в машине произошла стрельба.
- Два иностранных гражданина погибли, а третий был задержан.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в Николаеве на Украине, погибли два иностранных гражданина, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.
"В Николаеве в машине на ходу произошла стрельба: убиты двое иностранцев... Очевидцы услышали два выстрела, после чего автомобиль начал газовать на месте. Из автомобиля вытащили водителя без признаков жизни. Также был застрелен пассажир, который сидел на переднем сиденье", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Отмечается, что второй пассажир, также иностранец, сидевший на заднем сиденье, был задержан.