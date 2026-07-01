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В Николаеве произошла стрельба, погибли два человека, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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08:26 01.07.2026
В Николаеве произошла стрельба, погибли два человека, пишут СМИ

"Страна.ua": в Николаеве произошла стрельба погибли 2 иностранных гражданина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Николаеве на Украине в машине произошла стрельба.
  • Два иностранных гражданина погибли, а третий был задержан.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стрельба произошла в Николаеве на Украине, погибли два иностранных гражданина, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.
Николаеве в машине на ходу произошла стрельба: убиты двое иностранцев... Очевидцы услышали два выстрела, после чего автомобиль начал газовать на месте. Из автомобиля вытащили водителя без признаков жизни. Также был застрелен пассажир, который сидел на переднем сиденье", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Отмечается, что второй пассажир, также иностранец, сидевший на заднем сиденье, был задержан.
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