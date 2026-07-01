"Зеленые" предложили ввести в России добровольное страхование питомцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская экологическая партия «Зеленые» предложила страховым компаниям ввести пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашних питомцев.

Партия уже направила письма в страховые компании и провела серию переговоров.

«Зеленые» также предложили ввести бесплатное оформление страховых полисов на лечение животных, взятых из приюта.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" предложила страховым компаниям ввести в список своих продуктов пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашнего питомца, сообщили РИА Новости в партии.

"Российская экологическая партия "Зеленые" в рамках продвижения ответственного отношения к животным предложила страховым компаниям ввести в список продуктов социально значимый пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашнего питомца по доступной для жителей России цене", - говорится в сообщении.

Как рассказали в партии, "Зеленые" уже направили письма в страховые компании и провели серию переговоров. Сопредседатель организации Александра Кудзагова отметила важность поддержки добросовестных владельцев животных, поскольку болезнь или травма питомца - сами по себе стресс, который усиливается непредвиденным финансовым бременем.

"По статистике, каждый десятый россиянин тратит более 50 тысяч рублей в год на ветеринарные услуги, а каждый четвертый - 10-20 тысяч рублей. Наличие страхового полиса и возможности телеветеринарных онлайн-консультаций, которые сегодня включены в пакет услуг многих компаний, смогли бы существенно снизить это бремя", - сказала она.