Рейтинг@Mail.ru
"Зеленые" предложили ввести в России добровольное страхование питомцев - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 01.07.2026
"Зеленые" предложили ввести в России добровольное страхование питомцев

"Зеленые" предложили ввести в России добровольное страхование домашних питомцев

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHМужчина с собакой плывет на сапборде
Мужчина с собакой плывет на сапборде - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Мужчина с собакой плывет на сапборде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экологическая партия «Зеленые» предложила страховым компаниям ввести пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашних питомцев.
  • Партия уже направила письма в страховые компании и провела серию переговоров.
  • «Зеленые» также предложили ввести бесплатное оформление страховых полисов на лечение животных, взятых из приюта.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская экологическая партия "Зеленые" предложила страховым компаниям ввести в список своих продуктов пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашнего питомца, сообщили РИА Новости в партии.
"Российская экологическая партия "Зеленые" в рамках продвижения ответственного отношения к животным предложила страховым компаниям ввести в список продуктов социально значимый пакет услуг по добровольному страхованию здоровья домашнего питомца по доступной для жителей России цене", - говорится в сообщении.
Как рассказали в партии, "Зеленые" уже направили письма в страховые компании и провели серию переговоров. Сопредседатель организации Александра Кудзагова отметила важность поддержки добросовестных владельцев животных, поскольку болезнь или травма питомца - сами по себе стресс, который усиливается непредвиденным финансовым бременем.
"По статистике, каждый десятый россиянин тратит более 50 тысяч рублей в год на ветеринарные услуги, а каждый четвертый - 10-20 тысяч рублей. Наличие страхового полиса и возможности телеветеринарных онлайн-консультаций, которые сегодня включены в пакет услуг многих компаний, смогли бы существенно снизить это бремя", - сказала она.
"Зеленые" подчеркнули, что активно продвигают ответственное отношение к животным и предлагают заинтересованным компаниям присоединиться к экологической повестке. Партия также предложила ввести в России бесплатное оформление страховых полисов на лечение животных, взятых из приюта, в качестве государственной меры поддержки.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных
24 июня, 15:06
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала