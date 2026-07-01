Гауфф вышла в третий раунд Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.
- В матче второго раунда Гауфф одержала победу над аргентинкой Соланой Сьеррой со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго раунда Гауфф (7-й номер посева) нанесла поражение 56-й ракетке мира аргентинке Солане Сьерре со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут.
В следующем раунде 22-летняя Гауфф сыграет с соотечественницей Клэр Лью, которая занимает 146-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.