Установка "Козерог" за неделю уничтожила десять пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет артиллерийской установки «Козерог» группировки войск «Север» за неделю уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Уничтожение пунктов управления лишило противника возможности координировать свои дроны на этом направлении.

КУРСК, 1 июл – РИА Новости. Расчет артиллерийской установки "Козерог" группировки войск "Север" за неделю уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ворчун.

"За неделю мы отработали по десяти пунктам управления БпЛА противника. "Козерог" — это наша "карманная артиллерия": легкая, мобильная, ее можно быстро замаскировать в траншее или лесополосе. Разведчики вскрывали вражеские узлы — антенны, спутниковые тарелки, характерные выбросы тепла", – сообщил агентству Ворчун.

По его словам, после получения координат и приведения установки в боевую готовность, цель поражалась шестью снарядами.