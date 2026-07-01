Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет артиллерийской установки «Козерог» группировки войск «Север» за неделю уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
- Уничтожение пунктов управления лишило противника возможности координировать свои дроны на этом направлении.
КУРСК, 1 июл – РИА Новости. Расчет артиллерийской установки "Козерог" группировки войск "Север" за неделю уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ворчун.
"За неделю мы отработали по десяти пунктам управления БпЛА противника. "Козерог" — это наша "карманная артиллерия": легкая, мобильная, ее можно быстро замаскировать в траншее или лесополосе. Разведчики вскрывали вражеские узлы — антенны, спутниковые тарелки, характерные выбросы тепла", – сообщил агентству Ворчун.
По его словам, после получения координат и приведения установки в боевую готовность, цель поражалась шестью снарядами.
"В результате — за неделю десять пунктов управления уничтожены, противник потерял возможность координировать свои дроны на этом направлении", — рассказал военнослужащий.
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