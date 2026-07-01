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ПВО "Севера" сбила более 170 тяжелых украинских дронов в июне - РИА Новости, 01.07.2026
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ПВО "Севера" сбила более 170 тяжелых украинских дронов в июне

Силы ПВО "Севера" в июне сбили более 170 дронов ВСУ "Баба-Яга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 170 беспилотников R-18.
  • Воздушные цели выявляются с помощью разведывательных коптеров с тепловизионными камерами и уничтожаются огнем из стрелкового оружия, а также с применением FPV-дронов и ПЗРК.
  • Беспилотники уничтожались как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.
БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Подразделения ПВО 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июня уничтожили в Харьковской области более 170 беспилотников R-18, применяя стрелковое оружие, ПЗРК и FPV-дроны, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны, пункты воздушного наблюдения и стрелков групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 170 беспилотников R-18, более известных как "Баба-Яга", в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия поражения 11-го АК.
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Он добавил, что воздушные цели выявляются в том числе ночью, с помощью разведывательных коптеров с тепловизионными камерами. По его словам, подавление и уничтожение БПЛА ведется огнем из автоматов, снайперских винтовок и пулеметов с тепловизионными прицелами, а также операторами FPV-ПВО.
Он отметил, что ликвидация "Бабы-Яги" нередко осуществляется тараном или дистанционным подрывом осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести цель из строя. Кроме того, подразделения ПВО применяют переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе против дронов самолетного типа.
Карта подчеркнул, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно определять положение и расстояние до гексакоптеров. По его данным, беспилотники уничтожались как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности, что позволило сократить исходящую от них угрозу.
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