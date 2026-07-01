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Российские БПЛА продолжают уничтожать терминалы связи Starlink ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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Российские БПЛА продолжают уничтожать терминалы связи Starlink ВСУ

Специалисты БПЛА группировки "Север" уничтожают терминалы связи Starlink ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают уничтожать терминалы связи Starlink ВСУ.
  • Обнаруженные цели поражаются FPV-дронами и ударными беспилотниками самолетного типа, оснащенными различными видами боеприпасов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специалисты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" продолжают уничтожать терминалы связи Starlink ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы подразделений БПС выявляют места размещения полевых узлов связи, оборудованных терминалами спутниковой системы Starlink", - говорится в сообщении.
Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, после чего обнаруженные цели поражаются FPV-дронами и ударными беспилотниками самолетного типа, оснащенными осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами, добавили в ведомстве.
"Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь за счет штатных средств в круглосуточном режиме с использованием беспроводных и оптоволоконных каналов", - заключили в Минобороны.
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