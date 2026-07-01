Российские БПЛА продолжают уничтожать терминалы связи Starlink ВСУ

Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, после чего обнаруженные цели поражаются FPV-дронами и ударными беспилотниками самолетного типа, оснащенными осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами, добавили в ведомстве.

"Между расчетами и командным пунктом налажена бесперебойная связь за счет штатных средств в круглосуточном режиме с использованием беспроводных и оптоволоконных каналов", - заключили в Минобороны.