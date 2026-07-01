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Боец ВС России рассказал, как скрылся от минометного обстрела в темноте - РИА Новости, 01.07.2026
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05:10 01.07.2026
Боец ВС России рассказал, как скрылся от минометного обстрела в темноте

Боец ВС России попал под минометный обстрел ВСУ, но эвакуировал сослуживцев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий штурмового подразделения с позывным Черный попал под минометный обстрел ВСУ при эвакуации сослуживцев в Богодаровке.
  • Выключив фары, Черный смог скрыться из зоны видимости украинского расчета и успешно эвакуировать своих сослуживцев.
  • Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на правом берегу реки Гайчур и создать условия для дальнейших действий в районе Александровки.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащий штурмового подразделения с позывным Черный рассказал, что попал под минометный обстрел ВСУ, выдвинувшись на эвакуацию сослуживцев в ходе освобождения Богодаровки в Днепропетровской области, но, выключив фары, смог скрыться из зоны видимости украинского расчета.
"С фарами ехал, по мне начинает миномет работать, сзади три прилета - каждый все ближе, ближе по мне, вдоль лесополосы ехал. Я свет потушил после третьего прилета, по мне перестали стрелять. Без фар доехал, забрал расчет, вывез", - сказал Черный на видео Минобороны РФ.
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Он также отметил возможность опытных бойцов определять на глаз расстояние, которое можно безопасно преодолеть.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Богодаровки в Днепропетровской области в понедельник. В ходе боев было уничтожено более взвода живой силы ВСУ. А освобождение населенного пункта позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур, нарушить устойчивость обороны ВСУ и создать условия для дальнейших действий в районе Александровки.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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