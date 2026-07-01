Боец ВС России рассказал, как скрылся от минометного обстрела в темноте

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащий штурмового подразделения с позывным Черный рассказал, что попал под минометный обстрел ВСУ, выдвинувшись на эвакуацию сослуживцев в ходе освобождения Богодаровки в Днепропетровской области, но, выключив фары, смог скрыться из зоны видимости украинского расчета.

"С фарами ехал, по мне начинает миномет работать, сзади три прилета - каждый все ближе, ближе по мне, вдоль лесополосы ехал. Я свет потушил после третьего прилета, по мне перестали стрелять. Без фар доехал, забрал расчет, вывез", - сказал Черный на видео Минобороны РФ.