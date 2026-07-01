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Переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ ликвидировали за 40 минут - РИА Новости, 01.07.2026
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Переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ ликвидировали за 40 минут

Дроноводы "Центра" уничтожили диверсантов ВСУ, переодетых в российскую форму

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.
  • Диверсанты были переодеты в российскую военную форму.
  • Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили еще на подступах к позициям российских войск.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в российскую военную форму, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки Иван Сильнягин.
Сильнягин рассказал, что по радиосвязи военнослужащие получили информацию о приближении к их позициям диверсионно-разведывательной группы из четырех человек. По его словам, после получения данных все подразделения были предупреждены и приведены в готовность, а самих диверсантов уничтожили еще на подступах к позициям российских войск.
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