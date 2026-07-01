Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.
- Диверсанты были переодеты в российскую военную форму.
- Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили еще на подступах к позициям российских войск.
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Центр" на днепропетровском направлении выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в российскую военную форму, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки Иван Сильнягин.
Сильнягин рассказал, что по радиосвязи военнослужащие получили информацию о приближении к их позициям диверсионно-разведывательной группы из четырех человек. По его словам, после получения данных все подразделения были предупреждены и приведены в готовность, а самих диверсантов уничтожили еще на подступах к позициям российских войск.
"Мы их уничтожили за 40 минут. Диверсанты были полностью всем обмундированы российской формой", - сказал боец.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы иногда просачиваются на занятые российскими войсками территории, в том числе в российской военной форме, но их достаточно быстро ликвидируют.
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