Переодетых в российскую форму диверсантов ВСУ ликвидировали за 40 минут

Сильнягин рассказал, что по радиосвязи военнослужащие получили информацию о приближении к их позициям диверсионно-разведывательной группы из четырех человек. По его словам, после получения данных все подразделения были предупреждены и приведены в готовность, а самих диверсантов уничтожили еще на подступах к позициям российских войск.