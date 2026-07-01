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ПВО за полгода уничтожила почти 64 тысячи украинских БПЛА над Россией - РИА Новости, 01.07.2026
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ПВО за полгода уничтожила почти 64 тысячи украинских БПЛА над Россией

ПВО за полгода сбила 63 993 украинских беспилотника над территорией России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа.
  • Половина всех сбитых украинских дронов за полгода пришлась на май и июнь.
  • Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая — 1 054 БПЛА самолетного типа.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня над российской территорией было уничтожено не менее 63 993 БПЛА самолетного типа. Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июнь — 17 832. В мае было уничтожено 14 195 БПЛА, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в феврале — 5 989, в январе — 5 394.
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На май и июнь пришлась половина всех сбитых украинских дронов за полгода: за эти два месяца российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.
Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая — 1 054 БПЛА самолетного типа. Также в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных дронов вошли 18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 23 мая — 800.
В конце марта министерство обороны РФ сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Он отмечал, что средства противовоздушной обороны необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.
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