ПВО за полгода уничтожила почти 64 тысячи украинских БПЛА над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа.

Половина всех сбитых украинских дронов за полгода пришлась на май и июнь.

Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая — 1 054 БПЛА самолетного типа.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силы и средства ПВО РФ за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня над российской территорией было уничтожено не менее 63 993 БПЛА самолетного типа. Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июнь — 17 832. В мае было уничтожено 14 195 БПЛА, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в феврале — 5 989, в январе — 5 394.

На май и июнь пришлась половина всех сбитых украинских дронов за полгода: за эти два месяца российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.

Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая — 1 054 БПЛА самолетного типа. Также в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных дронов вошли 18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 23 мая — 800.

В конце марта министерство обороны РФ сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.