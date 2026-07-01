ВС России за полгода нанесли более 157 ударов возмездия по объектам ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.
- Больше всего массированных ударов пришлось на февраль — шесть.
- Основными целями ударов становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, по подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня российские войска нанесли 22 массированных и не менее 135 групповых ударов высокоточным оружием. Больше всего массированных ударов по объектам ВСУ пришлось на февраль — шесть. В январе их было пять, в марте — четыре, в апреле и мае — по три, в июне — один.
Основными целями ударов, согласно сводкам ведомства, становились предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и горючего, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответные удары Вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18