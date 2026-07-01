ВС России за полгода уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО сбили 486 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за первое полугодие.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Всего, по подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня были уничтожены 11 пусковых установок HIMARS производства США . Кроме того, российские средства ПВО за этот период сбили 486 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Наибольшее число реактивных снарядов HIMARS российская ПВО сбила в феврале — 189. В январе был уничтожен 131 такой снаряд, в марте — 34, в апреле — 68, в мае — 23, в июне — 41.