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ВС России за полгода уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS - РИА Новости, 01.07.2026
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ВС России за полгода уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS

РИА Новости: ВС России за полгода уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS.
  • Российские средства ПВО сбили 486 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за первое полугодие.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, по подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня были уничтожены 11 пусковых установок HIMARS производства США. Кроме того, российские средства ПВО за этот период сбили 486 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Наибольшее число реактивных снарядов HIMARS российская ПВО сбила в феврале — 189. В январе был уничтожен 131 такой снаряд, в марте — 34, в апреле — 68, в мае — 23, в июне — 41.
РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003-го, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
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