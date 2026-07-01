ВС России за полгода уничтожили 1 575 складов боеприпасов и горючего ВСУ

Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня российские войска уничтожили 1 575 складов и мест хранения, использовавшихся украинскими войсками. В сводках Минобороны РФ речь, в частности, шла о складах боеприпасов, горючего, материальных средств, а также о местах хранения вооружения, военной техники и комплектующих.