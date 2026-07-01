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ВС России за полгода уничтожили 1 575 складов боеприпасов и горючего ВСУ - РИА Новости, 01.07.2026
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ВС России за полгода уничтожили 1 575 складов боеприпасов и горючего ВСУ

РИА Новости: ВС России за полгода уничтожили 1 575 складов боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1 575 складов боеприпасов, горючего и иных объектов хранения ВСУ.
  • Уничтоженные объекты включали склады с боеприпасами, горючим, материальными средствами, а также места хранения вооружения, военной техники и комплектующих.
  • Уничтожение складов и мест хранения остается одним из ключевых направлений ударов ВС РФ по военной логистике ВСУ.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1 575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня российские войска уничтожили 1 575 складов и мест хранения, использовавшихся украинскими войсками. В сводках Минобороны РФ речь, в частности, шла о складах боеприпасов, горючего, материальных средств, а также о местах хранения вооружения, военной техники и комплектующих.
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Кроме того, удары наносились по объектам, связанным с хранением беспилотных летательных аппаратов, ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств ВСУ.
Уничтожение складов и мест хранения остается одним из ключевых направлений ударов ВС РФ по военной логистике ВСУ. Такие объекты обеспечивают снабжение украинских подразделений боеприпасами, топливом и другим имуществом, необходимым для ведения боевых действий.
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