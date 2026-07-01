ВС России за полгода уничтожили 1 575 складов боеприпасов и горючего ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1 575 складов боеприпасов, горючего и иных объектов хранения ВСУ.
- Уничтоженные объекты включали склады с боеприпасами, горючим, материальными средствами, а также места хранения вооружения, военной техники и комплектующих.
- Уничтожение складов и мест хранения остается одним из ключевых направлений ударов ВС РФ по военной логистике ВСУ.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие уничтожили 1 575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и иных объектов хранения ВСУ, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня российские войска уничтожили 1 575 складов и мест хранения, использовавшихся украинскими войсками. В сводках Минобороны РФ речь, в частности, шла о складах боеприпасов, горючего, материальных средств, а также о местах хранения вооружения, военной техники и комплектующих.
Кроме того, удары наносились по объектам, связанным с хранением беспилотных летательных аппаратов, ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств ВСУ.
Уничтожение складов и мест хранения остается одним из ключевых направлений ударов ВС РФ по военной логистике ВСУ. Такие объекты обеспечивают снабжение украинских подразделений боеприпасами, топливом и другим имуществом, необходимым для ведения боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18