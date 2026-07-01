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ВС России за полгода освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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00:07 01.07.2026
ВС России за полгода освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС России за полгода освободили 128 населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов.
  • Больше всего населенных пунктов было освобождено в Донецкой Народной Республике — 39.
  • На Донецкую Народную Республику, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 78% от общего числа освобожденных населенных пунктов.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня под контроль ВС РФ перешли 128 населенных пунктов: 39 — в ДНР, 32 — в Харьковской области, 29 — в Запорожской области, 20 — в Сумской области и 8 — в Днепропетровской области.
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Больше всего населенных пунктов было освобождено в феврале — 24. В январе и марте под контроль российских войск перешли по 23 населенных пункта, в мае — 21, в апреле — 17 и в июне —20.
На Донецкую Народную Республику, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 освобожденных населенных пунктов, или 78% от общего числа. Лидером стала ДНР, где за полгода под контроль российских войск перешли 39 населенных пунктов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, что российские войска поджимают ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки в ДНР.
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