Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов.

Больше всего населенных пунктов было освобождено в Донецкой Народной Республике — 39.

На Донецкую Народную Республику, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 78% от общего числа освобожденных населенных пунктов.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 30 июня под контроль ВС РФ перешли 128 населенных пунктов: 39 — в ДНР , 32 — в Харьковской области , 29 — в Запорожской области, 20 — в Сумской области и 8 — в Днепропетровской области.

Больше всего населенных пунктов было освобождено в феврале — 24. В январе и марте под контроль российских войск перешли по 23 населенных пункта, в мае — 21, в апреле — 17 и в июне —20.

На Донецкую Народную Республику, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 освобожденных населенных пунктов, или 78% от общего числа. Лидером стала ДНР, где за полгода под контроль российских войск перешли 39 населенных пунктов.