Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.

Их можно будет взять при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей, без учета критерия снижения дохода.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на договоры кредита (займа), заключенные до этой даты.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.

Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.

Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.