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Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми - РИА Новости, 01.07.2026
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13:18 01.07.2026
Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах до 1,5 лет для семей с двумя детьми

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.
  • Их можно будет взять при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей, без учета критерия снижения дохода.
  • Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на договоры кредита (займа), заключенные до этой даты.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.
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Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
Дата окончания таких каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и (или) каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, а его положения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных до этой даты.
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