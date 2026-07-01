СФ определил документы для льготной ставки НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, который определяет документы для подтверждения правомерности применения пониженной ставки НДС в 10% на детские товары.

Новый закон предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре Росаккредитации, для подтверждения правомерности применения льготной ставки.

Закон вносит изменения в законодательство, включая поправки в Налоговый кодекс, для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС в случае безвозмездной передачи средств получателями субсидий.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%.

Закон подготовлен в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей" и уточнения правомерности применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России

С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%.

Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация . Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.

Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Также закон вносит изменения в законодательство, в том числе поправки в Налоговый кодекс РФ, для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.

Ранее аналогичное изменение было внесено в Бюджетный кодекс, потребовалась корреспондирующая поправка и в НК.