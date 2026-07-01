СФ определил документы для льготной ставки НДС на детские товары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенаторы одобрили закон, который определяет документы для подтверждения правомерности применения пониженной ставки НДС в 10% на детские товары.
- Новый закон предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре Росаккредитации, для подтверждения правомерности применения льготной ставки.
- Закон вносит изменения в законодательство, включая поправки в Налоговый кодекс, для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС в случае безвозмездной передачи средств получателями субсидий.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который определяет документы, подтверждающие правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%.
Закон подготовлен в рамках реализации правительственного плана развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы. Он определяет перечень документов, которые могут представляться для подтверждения отнесения продукции к категории "товары для детей" и уточнения правомерности применения ставки НДС в 10% при их ввозе и реализации в России.
С 1 января 2026 года ставка НДС в России выросла до 22% с 20%, но для всех социально значимых товаров, включая детские, сохранена льготная ставка в 10%.
Новый закон для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10% на детские товары предусматривает представление сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, содержащихся в реестре выданных сертификатов и зарегистрированных деклараций, который ведет Росаккредитация. Эти сведения представляются при подаче декларации на товары.
Если оценка соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом ЕАЭС, то льготная ставка будет применяться при условии их представления. Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Также закон вносит изменения в законодательство, в том числе поправки в Налоговый кодекс РФ, для исключения возможности принятия к вычету сумм "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в случае, когда организации, получившие субсидии из бюджета, предоставляют за счет них средства другим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.
Ранее аналогичное изменение было внесено в Бюджетный кодекс, потребовалась корреспондирующая поправка и в НК.
Эти положения начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал. При этом сам закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу сразу после опубликования.