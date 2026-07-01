Совфед одобрил закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку НПЗ.

Он допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина и определяет порядок учета акцизов при таком смешении.

Продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, до конца 2026 года.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Первоначальная редакция проекта закона касалась лишь определения перечня документов, подтверждающих правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%. Однако в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся обеспечения внутреннего рынка России моторным топливом и поддержки НПЗ в связи участившимися атаками беспилотников.

Соответствующие изменения подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, и связаны с обеспечением внутреннего рынка страны топливом, пояснял заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В частности, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в РФ.

Закон также допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз - включаться в стоимость автобензина, полученного в результате такого смешения.

При этом дается три месяца для сбора документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения получен высокооктановый бензин, и для получения вычета акциза, исчисленного при реализации такого прямогонного бензина. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет.

Кроме того, документ предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также при импорте в РФ автомобильного бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство. Уточняется, что при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из индикативной цены АИ-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.

Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Кроме того, на год - до конца 2026 года - продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.

Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением внутреннего рынка моторным топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.