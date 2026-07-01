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Совфед одобрил закон об обеспечении внутреннего рынка бензином - РИА Новости, 01.07.2026
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13:10 01.07.2026
Совфед одобрил закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

Совфед одобрил закон об обеспечении внутреннего рынка топливом и поддержке НПЗ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку НПЗ.
  • Он допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина и определяет порядок учета акцизов при таком смешении.
  • Продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей, до конца 2026 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Первоначальная редакция проекта закона касалась лишь определения перечня документов, подтверждающих правомерность применения в отношении детских товаров пониженной ставки НДС в 10%. Однако в рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе касающихся обеспечения внутреннего рынка России моторным топливом и поддержки НПЗ в связи участившимися атаками беспилотников.
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Соответствующие изменения подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера РФ Александра Новака, и связаны с обеспечением внутреннего рынка страны топливом, пояснял заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В частности, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в РФ.
Закон также допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз - включаться в стоимость автобензина, полученного в результате такого смешения.
При этом дается три месяца для сбора документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения получен высокооктановый бензин, и для получения вычета акциза, исчисленного при реализации такого прямогонного бензина. В случае возврата покупателем бензина, произведенного путем смешения, уплаченный акциз возмещаться не будет.
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Кроме того, документ предусматривает возможность получения демпфера при производстве автомобильного бензина путем смешения, а также при импорте в РФ автомобильного бензина уполномоченными организациями, перечень которых определит правительство. Уточняется, что при импорте бензина из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9, а из других стран - определяется исходя из индикативной цены АИ-92 на рынке Индии и затрат на его доставку из ее морских портов.
Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Кроме того, на год - до конца 2026 года - продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей.
Все нормы, связанные с дополнительным обеспечением внутреннего рынка моторным топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации нефтеперерабатывающих заводов – с 1 января 2026 года, то есть иметь обратную силу.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.
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