Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров и представителей силовых ведомств.

Закон устанавливает правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений и определяет порядок их оформления и выдачи.

Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пользоваться социальными гарантиями.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств – военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Согласно закону, выдавать пенсионные удостоверения будут военным пенсионерам, а также членам их семей, получающим пенсию по данному закону.

"Закон направлен на установление правовых оснований для выдачи пенсионных удостоверений лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ , органах принудительного исполнения РФ, и их семей", - говорится в заключении социального комитета СФ.

Документом устанавливается, что образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи утверждаются органом, осуществляющим организацию работы по пенсионному обеспечению.

"Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пенсионерам при его предъявлении пользоваться определенными социальными гарантиями", - говорится в заключении.