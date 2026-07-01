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Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам - РИА Новости, 01.07.2026
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11:12 01.07.2026
Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров и представителей силовых ведомств.
  • Закон устанавливает правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений и определяет порядок их оформления и выдачи.
  • Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пользоваться социальными гарантиями.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств – военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.
Согласно закону, выдавать пенсионные удостоверения будут военным пенсионерам, а также членам их семей, получающим пенсию по данному закону.
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"Закон направлен на установление правовых оснований для выдачи пенсионных удостоверений лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", - говорится в заключении социального комитета СФ.
Документом устанавливается, что образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи утверждаются органом, осуществляющим организацию работы по пенсионному обеспечению.
"Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пенсионерам при его предъявлении пользоваться определенными социальными гарантиями", - говорится в заключении.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
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