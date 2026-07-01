Под Калининградом начали проверку после сообщений об избиении женщины

КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Управление МВД по Калининградской области сообщило РИА Новости, что выясняет обстоятельства инцидента на пляже в Зеленоградске, где, по данным местных пабликов, сотрудница пункта проката сапбордов избила женщину.