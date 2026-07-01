Под Калининградом начали проверку после сообщений об избиении женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление МВД по Калининградской области выясняет обстоятельства инцидента на пляже в Зеленоградске, где сотрудница пункта проката сапбордов избила женщину.
- Потерпевшая написала заявление в полицию.
КАЛИНИНГРАД, 1 июл – РИА Новости. Управление МВД по Калининградской области сообщило РИА Новости, что выясняет обстоятельства инцидента на пляже в Зеленоградске, где, по данным местных пабликов, сотрудница пункта проката сапбордов избила женщину.
В местных пабликах в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что на пляже "Сокольники" под Калининградом на просьбу сделать музыку тише сотрудница пункта проката сапбордов стала крайне агрессивно вести себя по отношению к посетителям. Увидев, что ее снимают, она выхватила телефон из рук посетительницы пляжа, а при попытке владелицы забрать устройство стала бить ее кулаками в лицо и по голове. Потерпевшая написала заявление в полицию.
"Обстоятельства выясняются, проводится проверка", - сказали в пресс-службе регионального УМВД, комментируя агентству сообщения в соцсети.
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