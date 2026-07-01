В прокуратуре рассказали о состоянии детей после ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений, все доставлены в краевой центр другими автобусами, сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что краевая прокуратура организовала проверку. Также, по ее данным, всего в автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель.