В прокуратуре рассказали о состоянии детей после ДТП в Красноярском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 27 детей.
- Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами.
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений, все доставлены в краевой центр другими автобусами, сообщает региональная прокуратура.
В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.
"Госпитализация не потребовалась (обратившимся за медпомощью - ред.)… Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что краевая прокуратура организовала проверку. Также, по ее данным, всего в автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель.