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В прокуратуре рассказали о состоянии детей после ДТП в Красноярском крае - РИА Новости, 01.07.2026
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07:17 01.07.2026 (обновлено: 09:26 01.07.2026)
В прокуратуре рассказали о состоянии детей после ДТП в Красноярском крае

Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений

© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюПоследствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 27 детей.
  • Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами.
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Состояние детей, попавших в ДТП в Красноярском крае, не вызывает опасений, все доставлены в краевой центр другими автобусами, сообщает региональная прокуратура.
В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились один ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.
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"Госпитализация не потребовалась (обратившимся за медпомощью - ред.)… Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что краевая прокуратура организовала проверку. Также, по ее данным, всего в автобусе находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель.
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