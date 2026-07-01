Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18