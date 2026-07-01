Соболенко вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Остапенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко обыграла Маккартни Кесслер в матче второго круга Уимблдонского турнира со счетом 6:1, 7:6 (11:9).
- В третьем круге Соболенко сыграет с Еленой Остапенко.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча второго круга завершилась со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу посеянной под первым номером Соболенко. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. По ходу второго сета Соболенко отыгралась со счета 2:5 по геймам.
Wimbledon WTA
01 июля 2026 • начало в 15:10
Завершен
2 : 06:17:6
В третьем круге соперницей Соболенко станет представительница Латвии Елена Остапенко.
В другом матче чешка Каролина Мухова (10-я сеяная) победила китаянку Чжан Шуай - 6:3, 6:2.