В Люберцах и Котельниках полностью восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восстановлено электроснабжение всех потребителей в Люберцах и Котельниках.
- Оно было нарушено из-за технологического нарушения на подстанции.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение всех потребителей в подмосковных Люберцах и Котельниках, сообщили в "Россети Московский регион".
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"В 14-53 восстановлено электроснабжение всех потребителей "Россети Московский регион" в нескольких населенных пунктах округов Люберцы и Котельники, обесточенных в результате технологического нарушения на подстанции. Для электроснабжения потребителей по резервным схемам привлечены резервные источников подачи электроэнергии", - сказано в сообщении.
В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденного из-за технологического нарушения оборудования. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей будет переведено на нормальную схему, добавили в компании.
В "Россети Московский регион" также напомнили, что в течение двух часов электроснабжение 80% потребителей и социально значимых объектов было оперативно восстановлено.