В Люберцах и Котельниках полностью восстановили электроснабжение

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение всех потребителей в подмосковных Люберцах и Котельниках, сообщили в "Россети Московский регион".

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденного из-за технологического нарушения оборудования. После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей будет переведено на нормальную схему, добавили в компании.