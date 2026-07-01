Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия не поддержит антироссийские санкции, которые наносят ущерб ее интересам, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Словакия не поддержит антироссийские санкции, которые наносят ущерб интересам республики, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Словацкая Республика рассматривает предложения по санкционным пакетам в индивидуальном порядке и поддерживает только те меры, которые являются эффективными, согласованными и при этом не наносят несоразмерного ущерба законным интересам Словацкой Республики, - сказал Гашпар "Известиям", комментируя очередной пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.