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Вице-спикер парламента Словакии прокомментировал антироссийкие санкции - РИА Новости, 01.07.2026
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14:22 01.07.2026
Вице-спикер парламента Словакии прокомментировал антироссийкие санкции

Гашпар: Братислава не поддержит санкции против Москвы, которые вредят Словакии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не поддержит антироссийские санкции, которые наносят ущерб ее интересам, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Словакия не поддержит антироссийские санкции, которые наносят ущерб интересам республики, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Словацкая Республика рассматривает предложения по санкционным пакетам в индивидуальном порядке и поддерживает только те меры, которые являются эффективными, согласованными и при этом не наносят несоразмерного ущерба законным интересам Словацкой Республики, - сказал Гашпар "Известиям", комментируя очередной пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреРоссияСловакияТибор Гашпар
 
 
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