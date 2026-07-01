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Посол в Стокгольме высказался о заявлениях властей Швеции о России - РИА Новости, 01.07.2026
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02:01 01.07.2026 (обновлено: 02:07 01.07.2026)
Посол в Стокгольме высказался о заявлениях властей Швеции о России

Посол Беляев: шведские военные и политики пугают население выдумками о России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция пугает себя и свое население выдумками об угрозе со стороны РФ.
  • Россия не угрожала и не угрожает Швеции, отметил он.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шведские военные и политики активно пугают себя и свое население выдумками об РФ, Россия не угрожала и не угрожает Швеции, заявил РИА Новости российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя высказывание главы военной разведки королевства о кризисе в отношениях с РФ.
Глава шведской военной разведки Томас Нильссон ранее заявил, что Стокгольм не рассматривает кризис в отношениях с РФ как временный. По его мнению, Швеция и Россия находятся в "глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии".
"Поскольку Россия не угрожала и не угрожает Швеции, то шведские военные и политики активно пугают сами себя и население своей страны выдумками о том, как наша страна может быть для них опасна. Естественно, нам необходимо принимать такое отношение Швеции к нам во внимание и делать из этого все необходимые выводы", - сказал глава дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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