Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция пугает себя и свое население выдумками об угрозе со стороны РФ.
- Россия не угрожала и не угрожает Швеции, отметил он.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шведские военные и политики активно пугают себя и свое население выдумками об РФ, Россия не угрожала и не угрожает Швеции, заявил РИА Новости российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя высказывание главы военной разведки королевства о кризисе в отношениях с РФ.
Глава шведской военной разведки Томас Нильссон ранее заявил, что Стокгольм не рассматривает кризис в отношениях с РФ как временный. По его мнению, Швеция и Россия находятся в "глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии".
"Поскольку Россия не угрожала и не угрожает Швеции, то шведские военные и политики активно пугают сами себя и население своей страны выдумками о том, как наша страна может быть для них опасна. Естественно, нам необходимо принимать такое отношение Швеции к нам во внимание и делать из этого все необходимые выводы", - сказал глава дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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