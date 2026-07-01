Краткий пересказ от РИА ИИ Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция пугает себя и свое население выдумками об угрозе со стороны РФ.

Россия не угрожала и не угрожает Швеции, отметил он.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шведские военные и политики активно пугают себя и свое население выдумками об РФ, Россия не угрожала и не угрожает Швеции, заявил РИА Новости российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя высказывание главы военной разведки королевства о кризисе в отношениях с РФ.

Глава шведской военной разведки Томас Нильссон ранее заявил, что Стокгольм не рассматривает кризис в отношениях с РФ как временный. По его мнению, Швеция и Россия находятся в "глубоком, структурном и затяжном стратегическом противостоянии".

"Поскольку Россия не угрожала и не угрожает Швеции, то шведские военные и политики активно пугают сами себя и население своей страны выдумками о том, как наша страна может быть для них опасна. Естественно, нам необходимо принимать такое отношение Швеции к нам во внимание и делать из этого все необходимые выводы", - сказал глава дипмиссии.